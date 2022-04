Celtic klopt Rangers in Old Firm, ondanks oponthoud vanwege glasscherven in Harts strafschopgebied

The Old Firm, dat is 90 minuten knokken en strijden voor de eer van het clubembleem. De spelers waren goed opgenaaid, want de vlam sloeg meteen in de pan, met snelle goals voor Aaron Ramsey en Tom Rogic aan beide zijden.



Dankzij een vrijschop van de Amerikaanse rechtsachter Cameron Carter-Vickers ging Celtic met een 1-2-voorsprong de douches opzoeken.

De tweede helft begon met vertraging, want fans van de Rangers hadden glasscherven uitgestrooid in het strafschopgebied van Joe Hart. Het duurde enkele minuten voor alles weer smetvrij was gemaakt.

Op het veld werd Hart zelf zelden op de proef gesteld, in tegenstelling tot zijn collega Allan McGregor, die met een schitterende redding Abada van de 1-3 hield.

Toch konden de Rangers de eerste thuisnederlaag in meer dan 2 jaar niet vermijden. Volgende week is de laatste speeldag van de reguliere competitie, maar met 6 punten voorsprong op titelverdediger Rangers gaat Celtic sowieso als leider de 2e fase in met 6 teams.