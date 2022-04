Familie, vrienden en voetbalwereld nemen afscheid van Miguel Van Damme: "Leve Miguel"

Bekijk het verslag in het Journaal:

Veel volk voor voorbeeld van positivisme

De kerk was te klein om alle vrienden, familie, kennissen en Cercle-fans een plaatsje te geven. De uitvaartplechtigheid kon ook buiten de kerk op een groot scherm gevolgd worden. Het verhaal van de beloftevolle Cercle-doelman, zijn moed en positivisme, beroerde de voetbalwereld in binnen- en buitenland. Na een jarenlange ziekte maakten zijn vrouw en dochtertje dinsdagochtend zijn dood bekend. Het gezin woonde in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. Heel wat voetbalvrienden zakten af naar de plechtigheid. Het bestuur en de spelersgroep van Cercle Brugge was voltallig aanwezig. Ook onder meer Thibaut Van Acker, Hans Cornelis, Faris Haroun en Club Brugge-manager Vincent Mannaert waren aanwezig. Op de kist van Van Damme lagen 2 van zijn truitjes (een van Cercle en een van jeugdclub Maldegem) én zijn keepershandschoenen, getooid met bloemen met zijn rugnummer 16.

"Leve Miguel"

Er waren heel wat persoonlijke afscheidsboodschappen, van Van Dammes vrouw Kyana, van familie en vrienden. Ook Eric Goens, die in de tv-documentaire "Miguel" een beklijvend portret van de doelman maakte, nam het woord.



"Miguel was een ongelooflijk grappige, levenslustige en joviale gast, die zich bovenal en ondanks alles zo hard mogelijk wilde amuseren."



"Leve Miguel, omdat hij ons allemaal heeft getoond en geleerd dat het leven - hoe breekbaar ook - elke minuut, elke seconde geleefd moet worden. Het leven als ultieme doel. In dat doel is Miguel door niks of niemand te passeren."