De moedige weg van Miguel Van Damme: inspireren en genieten van het leven ondanks leukemie

Veel te vroeg is er een einde gekomen aan het leven van doelman Miguel Van Damme. In 2014 viel de hemel op zijn hoofd toen hij hoorde dat er kanker bij hem was vastgesteld. Het was de start van een lange weg die niemand onbewogen liet.

Juni 2014: het noodlot slaat toe

We schrijven 2014 en Miguel Van Damme heeft net zijn debuut gemaakt in de eerste ploeg van Cercle Brugge. Trainer Lorenzo Staelens ziet in de jonge doelman zijn vaste nummer 1 in tweede klasse. Maar plots neemt het zorgeloze leven van Van Damme een nare wending. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen zien de dokters bij Cercle dat er iets niet klopt. Leukemie zo zou blijken. Meteen wordt de behandeling opgestart.

Maart 2017: genezen verklaard

Iets minder dan een jaar later wordt Van Damme opnieuw genezen verklaard. De zon schijnt weer over het leven van de doelman, die zijn plaats onder de lat weer inneemt en zelfs zijn contract bij Cercle mag verlengen. Dat zou groen-zwart tot het einde blijven doen, ook al speelde hij de laatste jaren niet meer.

Juni 2018: huwelijk met Kyana

Een donkere periode heeft plaatsgemaakt voor het opperste geluk, wanneer Van Damme in de zomer van 2018 in het huwelijksbootje stapt met Kyana Dobbelaere. De doelman had haar ten huwelijk gevraagd vlak nadat hij het goeie nieuws over zijn genezing had gekregen. Een bladzijde lijkt omgeslagen, klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Juni 2019: de kanker duikt weer op

Het geluk is van korte duur. Eén jaar na het huwelijk valt de hemel opnieuw op het hoofd van Van Damme: De hele voetbalwereld leeft mee met het verhaal van de doelman van Cercle. Plots lijken clubkleuren niet meer belangrijk. Elke match waar Van Damme opduikt, steken supporters van beide partijen hem een hart onder de riem. Van Damme getuigt in deze periode ook openlijk over zijn ziekte. Hoopvolle berichten wisselen elkaar af met meer sombere voorspellingen. Maar nooit geeft Van Damme de moed op.

September 2020: uitbehandeld, maar niet opgeven

Meermaals laat Van Damme in die zware periode het woord "mirakel" vallen. Maar in september volgt de ontnuchtering. Geen enkele behandeling, chemokuur of beenmergtransplantatie lijkt nog aan te slaan. "Zolang er een beetje hoop is, blijf ik erin geloven", zegt Van Damme. "Ik geef nooit op." Hij klampt zich in die periode vooral vast aan de zwangerschap van zijn vriendin. Zijn laatste hoop is om zijn dochter ooit nog in zijn armen te mogen houden.

Mei 2021: geboorte van dochter Camille

De wens van Van Damme komt uit. In mei 2021 verwelkomen hij en zijn vrouw Kyana hun dochtertje Camille. "Een stille wens, een diep verlangen. Jij hebt onze wens door geluk gevangen", schrijft de trotse vader.

September 2021: dan toch een mirakel?

Enkele maanden na de geboorte van Camille is er plots toch weer een onverwachte wending in het verhaal van Van Damme: de dokters vinden geen sporen meer van leukemie in zijn bloed. Stilletjes begint hij zelfs weer mee te trainen bij Cercle Brugge. "Ik spreek nog niet over een genezing, maar voorlopig geniet ik."

Maart 2022: het definitieve afscheid