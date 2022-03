Liveblog: Dag van rouw op Cercle Brugge: "Miguel is inspiratiebron voor iedereen"

16:07

16 uur 07. CEO Cercle Brugge: "Hij is een rolmodel". Ook Ben Lambrecht, CEO van Cercle Brugge, heeft alleen maar lof voor de manier waarop Miguel Van Damme in het leven stond. "Hij bleef vechten en hopen met heel zijn gezin. Dat is zeer impressionant." "Miguel is een inspiratiebron voor ons allemaal, een rolmodel." "Vorige week hebben enkele spelers hem nog bezocht. De verslagenheid was dan ook groot vanochtend." "Minuut 16 blijft meer dan ooit van Miguel." .