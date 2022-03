Uitvaart van Miguel Van Damme vindt zaterdag plaats in Jabbeke

Na een jarenlange strijd tegen leukemie is Cercle Brugge doelman Miguel Van Damme maandagnacht overleden. Deze zaterdag vindt zijn afscheid plaats in Jabbeke.

De plechtigheid zal doorgaan in de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke om 10.30 uur. Er worden ook veel Cerclesupporters verwacht die een laatste groet komen brengen. Aan hen wordt gevraagd om zo veel mogelijk te parkeren op de parking van het VTC in Jabbeke.