La'eeb is de mascotte van het WK voetbal in Qatar: "Je mag zelf bepalen waarop hij lijkt"

La'eeb werd voorgesteld in de marge van de loting voor het WK voetbal in Qatar. "We zijn er zeker van dat de fans deze speelse figuur in de armen zullen sluiten. La'eeb zal een cruciale rol spelen in de beleving rond het WK", zegt Khalid Ali Al Mawlawi van de organisatie.

La'eeb, Arabisch voor uiterst talentvolle speler, komt uit een parallelle wereld waar alle toernooimascotte leven. Een wereld waar creativiteit de boventoon voert.

"Het is een universum dat je moeilijk kunt beschrijven", zegt Al Mawlawi. "We moedigen iedereen aan om zelf te bedenken waar La'eeb op lijkt."