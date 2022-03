Egypte dient officieel klacht in wegens "geweld en racisme" tegen Senegal

Egypte slaagde er gisteren niet in om een 1-0-bonus uit het heenluik tegen Senegal te verzilveren in de terugwedstrijd van de laatste kwalificatiefase voor het WK eind dit jaar in Qatar. Net zoals in de finale van de Afrika Cup (tegen datzelfde Senegal) delfden de Farao's het onderspit na penalty's.



De strafschoppenreeks eindigde ditmaal op 3-1 in het voordeel van de Leeuwen van Teranga. Mohammed Salah legde als eerste aan voor Egypte, maar keilde zijn poging over, nadat zijn gezicht bedekt werd door verschillende groene laserstralen. Naast Salah misten nog twee andere ploegmaats, die ook lasers op zich gericht kregen, hun elfmeter.



Het gedrag van de Senegalese fans veroorzaakte een grote verontwaardiging op sociale media. Ook video's waarin te zien is dat projectielen en flesjes vanuit het publiek naar Salah gegooid worden, circuleren veelvuldig.



"Het Egyptische team kreeg te maken met racisme, nadat er op de tribunes van het stadion beledigende spandoeken verschenen die gericht waren aan de spelers, in het bijzonder aan aanvoerder Salah. Dit alles is gedocumenteerd met foto's en video's die bij de klacht zijn gevoegd," vertelde de Egyptische bond in zijn verklaring.



Op foto's die zijn vrijgegeven, zijn de gebroken ruiten te zien van de bus waarin de Farao's zaten, spandoeken waarin Mohamed Salah wordt beledigd en toeschouwers die beledigende gebaren maken naar de spelers.



De klacht is ingediend bij de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF en bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Het is nu wachten op het officiële antwoord van beide instanties.