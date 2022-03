Vraag en antwoord na laserincident in Senegal: "Straffe laserstraal kan voor blijvende schade zorgen"

Met zijn penaltymisser tegen Senegal was Mo Salah dinsdagavond de pineut voor Egypte in de WK-voorrondes. De Egyptenaren werden in de penaltyreeks wel flink gehinderd door laserstralen uit het publiek, maar de scheidsrechter greep niet in. Kan het laserincident nog een staartje krijgen en is zo'n laserstraal niet gevaarlijk? Sporza legde zijn oor te luister bij twee experts, scheidsrechtersbaas Stephanie Forde en professor/oogarts Peter Stalmans.

Wat had de scheidsrechter kunnen doen?

"Wanneer er invloeden van buitenaf zijn die een wedstrijd kunnen bepalen, zoals ook pyrotechnisch materiaal of spreekkoren, dan kan de scheidsrechter de driestappenprocedure opstarten", zegt Stephanie Forde, de baas van de Belgische scheidsrechters uit.



"In 1e instantie roept de scheidsrechter dan de kapiteins bij zich en zal de stadionomroeper door de luidsprekers vragen dat het stopt en verwittigen dat de match gestaakt kan worden."



"Houdt het niet op, dan is de volgende stap dat de scheidsrechter beide teams naar de kleedkamer stuurt voor een korte pauze. Als de match daarna hervat wordt en het houdt nog steeds aan, dan moet de wedstrijd definitief gestaakt worden."

Waarom heeft de ref niet ingegrepen?

"Mogelijk omdat de spelers er zelf geen gevolg aan gaven", meent Stephanie Forde. "Als een speler naar de ref stapt om zijn beklag te doen, heeft die geen andere keuze dan over te gaan tot de procedure."



"Toch kan een scheidsrechter ook op eigen initiatief ingrijpen. Dat is een kwestie van aanvoelen en eigen interpretatie van de scheidsrechter. De ene ref zal dat misschien sneller doen dan de andere. De emoties van de spelers en de scheidsrechters spelen daar ook een rol in."

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De kans dat Senegal-Egypte herspeeld moet worden na het laserincident is zo goed als onbestaande. In het verleden waren er al soortgelijke incidenten, die zonder sportieve gevolgen bleven.



"Maar er is bij elke wedstrijd wel een match delegate aanwezig die aan de bevoegde instanties zal rapporteren, in dit geval de Afrikaanse voetbalfederatie. Als er kan aangetoond worden dat het van een bepaalde ploeg kwam, dan zal die wellicht een sanctie krijgen", weet Stephanie Forde.



Zo kreeg de Engelse voetbalbond tijdens het EK vorig jaar een geldboete nadat Engelse fans de Deense doelman Kasper Schmeichel gehinderd hadden met laserstralen.

Is zo'n laserstraal niet gevaarlijk?

Professor Peter Stalmans, oogarts aan het UZ Leuven, keek met verbazing naar de beelden. "Als ik de spotgrootte op het lichaam zag en de afstand inschat van waar geschenen werd, vermoed ik dat het om een laser van klasse 3 ging. Die heeft ook een typische groene kleur", legt Stalmans uit.



"Laserstralen van klasse 3 kunnen zelfs bij korte belichting al voor blijvende letsels zorgen. Als zo'n laser recht in je oog schijnt, kan dat een gaatje in je netvlies branden."



"Het lijdt geen twijfel dat de spelers van Egypte gisteren hinder ondervonden hebben van die laserstralen. Dat zijn heel krachtige lichtstralen die je verblinden, daar heb je sowieso veel last van. Dit kan absoluut niet."