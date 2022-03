Eden Hazard is verlost van plaatje dat 2 jaar lang in zijn enkel zat

Het al dan niet wegnemen van het plaatje was al lange tijd voer voor discussie bij Hazard en Real Madrid.



Onze landgenoot kreeg het plaatje in maart 2020 ingebracht in zijn enkel bij een osteosynthese. Maar volgens de Spaanse media bleef dat plaatje Hazard parten spelen.



Real meldt nu dat Hazard vandaag het plaatje heeft laten verwijderen in een ziekenhuis in Madrid. "De operatie is succesvol verlopen", schrijft de Madrileense topclub.

"Hazard is al thuis om te beginnen aan zijn revalidatie."

Hazard ging net als alle andere ervaren Duivels sowieso niet in actie komen tegen Burkina Faso vanavond.