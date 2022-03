José De Cauwer wordt emotioneel bij startschot onder de Menenpoort en vervloekt de oorlog in Oekraïne

De Menenpoort is een herdenkingsmonument in Ieper, daar waar traditiegetrouw de renners vertrekken voor 260km koers. De stadspoort werd in 1927 door de Britten gebouwd ter nagedachtenis aan de ongeveer 54.900 Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. De namen staan in de poort gegraveerd.

José De Cauwer werd heel emotioneel van het gebeuren en stelde zich een pertinente vraag: "We zijn er zo over aan het spreken, alsof het voor eeuwig en voor altijd voorbij is, terwijl het verdorie nog altijd bezig is."

"We zitten er zo naar te kijken bijna met de tranen in de ogen. En godverdorie..."