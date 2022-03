Wout van Aert heeft een dubbel gevoel na Gent-Wevelgem: "Hoopte op iets betere benen"

De winnaar van de E3 en de Omloop het Nieuwblad probeerde alles open te breken in de finale door fel aan te zetten op de laatste keer Kemmelberg. Van Aert was even solo, maar niet veel later kwam het hele pak weer samen.

"Ik ben eigenlijk heel tevreden over mijn koers. Ik voelde mezelf goed en denk dat de ploeg ook heel goed was. Alleen had ik gehoopt om iets meer het verschil te kunnen maken. Dat lukte net niet."

"Ik had misschien op iets betere benen gehoopt. Of ik klaar ben voor de Ronde van Vlaanderen? We hebben nog een week, we zullen wel zien."

Tijdens het interview met Wout van Aert rolt ook de herhaling van de sprint binnen met winnaar Girmay. Van Aert lijkt op het eerste gezicht niet echt verrast.

"Verrassend? Eigenlijk niet. Hoewel, misschien wel voor zo een klassieker. Dikke chapeau voor Girmay."

"Laporte was er ook bij in de kopgroep, maar werd verrast door de aanzet van de Eritreeër."