De Sporza-sterren voor Gent-Wevelgem: Wout van Aert met grote voorsprong op kop

*** Je hoeft geen grote wielerkenner te zijn om Wout van Aert te tippen voor deze koers. Maar ook de grote wielerkenners schreven zijn naam het vaakst op. De Belgische kampioen is ook de winnaar van vorig jaar. Toen haalde hij het na een waaierslag. Maar hij heeft natuurlijk meerdere wapens en zou ook een eventuele sprint kunnen afwachten. Hij is bovendien in bloedvorm, zo bewees hij nogmaals met zijn demonstratie in Harelbeke. Op ruime afstand van Van Aert krijgt ook Mads Pedersen drie sterren van de jury. De renner van Trek-Segafredo had in de E3 zijn dagje niet. Hij was amper te zien in beeld en werd uiteindelijk 24e. Maar Gent-Wevelgem moet hem liggen. Hij won de koers in 2020.

** Krijgen we vandaag een sprint in Gent-Wevelgem? De jury lijkt die kans toch hoog in te schatten want onder anderen Fabio Jakobsen krijgt 2 sterren achter zijn naam. De spurtbom van Quick Step-Alpha Vinyl moest concluderen dat Milaan-Sanremo net wat te hoog gegrepen was, maar dit parcours zou hij wel moeten kunnen overleven.

Ook Jasper Philipsen krijgt twee sterren achter zijn naam. Hij krijgt zo meer vertrouwen van de jury dan zijn ploegmaat Tim Merlier. Trekt Alpecin-Fenix in afwezigheid van Van der Poel inderdaad de kaart Philipsen? Als derde man zien we Christophe Laporte, de meesterknecht van Wout van Aert bij Jumbo-Visma. Mag hij van zijn kopman vandaag met de zege aan de haal?

* Biniam Girmay is een van de revelaties van dit wielervoorjaar tot nu toe. De 21-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert rijdt in Gent-Wevelgem zijn laatste koers op Vlaamse wegen. Bij de ploeg van Patrick Lefevere hebben ze weer meerdere ijzers in het vuur. Zo krijgen ook Kasper Asgreen en Florian Sénéchal een ster achter hun naam. Asgreen is naar eigen zeggen goed in vorm. Sénéchal is een vraagteken, ook omdat hij in de E3 op een slecht moment materiaalpech kreeg. Ook bij Alpecin-Fenix is er een plan B, dat heet volgens de jury Tim Merlier. De sprinter zette dit voorjaar al wat mooie koersen op zijn naam. Tot slot is er ook nog een ster voor Matteo Trentin. Hij keert terug na een valpartij in Parijs-Nice, maar werd vorig jaar bijvoorbeeld nog 3e in deze koers.