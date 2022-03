Het wedervaren in lagere: Lokeren-Temse wint en neemt toch afscheid van coach Spaenhoven

Omdat eerste achtervolger Dender thuis met 3-1 won van Olympic Charleroi sluipt de ploeg van coach Regi Van Acker tot op 1 punt van Dessel in het klassement. Wel even toevoegen dat Dessel één match minder speelde dan Dender.

In 1e nationale is Dessel Sport niet verder geraakt dan de brilscore op het veld van FC Luik.

Spaenhoven weg bij Lokeren-Temse

Spaenhoven, die in november 2021 Chris Janssens opvolgede als trainer van Lokeren-Temse, beschikt niet over de juiste licentie om een club in 1e nationale te coachen.

De 2-1 van Lokeren-Temse:

Hoogstraten heeft een straat voorsprong

Hoogstraten is op weg naar de titel in 2e amateur B. De jongens van coach Frank Belmans hielden de 3 punten thuis tegen Tongeren. De Limburgers keken vroeg in de 2e helft tegen een 2-0-achterstand aan en konden dat niet meer rechtzetten.

Hoogstraten heeft 10 punten meer dan Lyra-Lierse, dat thuis met 1-2 verlor van Hades Hasselt.

"We waren niet gretig genoeg. De lijnen lagen te ver uit elkaar. We hebben gewoon een slechte partij gespeeld en er was geen grinta", zegt Lyra-Lierse-trainer Bart De Roover. "We moeten realistisch zijn: de titel gaan we niet meer pakken."

Lyra-Lierse leek lange tijd - ook als nummer 2 in de stand - zicht op promotie naar 1e nationale te hebben, maar net voor de deadline besliste Hoogstraten om toch een licentie voor 1e nationale aan te vragen. Als Lyra-Lierse wil stijgen, zal dat dus via de eindronde moeten gebeuren.