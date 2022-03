Beerschot-preses Vrancken: "Leren van onze fouten en volgend jaar voor titel gaan in 1B"

"Het is niet gisteren gebeurd, we lopen al een hele tijd achter de feiten aan. Gisteren hebben we wel de doodsteek gekregen", reageert Francis Vranken een dag nadat zijn club definitief veroordeeld werd tot de degradatie. "Er resten ons nu nog 3 wedstrijden, waarin we nog goed willen spelen en mentaliteit willen tonen, net zoals in onze laatste matchen. Want we hebben de voorbije weken niet slecht gespeeld." Coach Greg Vanderidt legde gisteren de vinger op de wonde: Beerschot heeft te veel ingezet op individuele kwaliteit en te weinig op het collectief. "Dat hebben we inderdaad niet goed ingeschat", steekt Vrancken de hand in eigen boezem. "Met ons beperkte budget mogen we het collectieve niet uit het oog verliezen."

"Achteraf is het natuurlijk makkelijk, maar we zijn wel volwassen genoeg om te beseffen waar we fouten gemaakt hebben. Qua transfers moeten we durven toe te geven dat het niet goed geweest is. We zullen daaruit leren en ervoor zorgen dat we volgend seizoen niet dezelfde fouten maken."



"We trekken volop de kaart van de jeugd. Daarom bouwen we ook een nieuw jeugdcomplex. Jongens als Sebaoui zijn onze levenslijn. En misschien zijn er volgend jaar nog wel enkele jonge talenten die kunnen doorbreken."



"Het budget zal volgend jaar lager zijn dan in 1A, maar we zullen competitief zijn en willen meestrijden voor de titel. We gaan proberen de sterkhouders te overtuigen en onze ploeg nog te versterken. We willen volgend jaar opnieuw carnaval op het Kiel. Het doel is de titel. We willen snel weer naar 1A, waar we thuishoren."