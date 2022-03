8 Belgen in de kwartfinales in de Champions League: een record

Real Madrid: Thibaut Courtois en Eden Hazard

Thibaut Courtois miste geen minuut van de 6 groepsmatchen en 2 1/8e finales in Europa dit seizoen. De doelman van de Rode Duivels slikte daarin 5 goals. Met een bijzonder sterke prestatie in Parijs (een late 1-0) legde hij mee de basis voor de exit van PSG in de return. In schril contract met het statuut van Courtois staat dat van Eden Hazard . Die speelde dit seizoen maar 83 minuten in de Champions League: 66 minuten als basisspeler bij het 1-2-thuisverlies tegen Sjeriff, 9 minuten als invaller thuis tegen Inter en 8 minuten als invaller in Parijs. Drie keer kwam hij niet van de bank, 1 keer ontbrak hij wegens ziekte en 1 keer met spierproblemen.

Manchester City: Kevin De Bruyne en Roméo Lavia

Roméo Lavia staat dan wel op de Champions League-lijst met 21 namen van Pep Guardiola, maar de 18-jarige verdedigende middenvelder kwam nog geen minuut in actie. Bij het tweede elftal speelt hij volop, maar voor het A-team was hij enkel actief in 1 match in de League Cup en een paar minuten in de FA Cup.



Van de 8 Champions League-duels zat hij 3 keer bij de selectie: thuis en uit tegen Leipzig en in de heenmatch van de 1/8e finale tegen Sporting Lissabon.



Kevin De Bruyne is een sterkhouder bij City. Hij miste in november de groepsmatch tegen PSG door corona en was niet meer nodig in de return hierboven, na de 0-5 uit de heenmatch. Hij scoorde nog niet op het kampioenenbal dit seizoen, maar was goed voor 2 assists.