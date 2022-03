Vertonghen: "Heb het 10 keer gezegd in de kleedkamer, dit was enige manier om Ajax te kloppen"

De carrière van Jan Vertonghen begon ooit bij Ajax. Hij kwam er in 2003 toe bij de jeugd en speelde er uiteindelijk 155 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij kent de club dus goed en had zijn ploegmaats bij Benfica verteld hoe Ajax te kloppen zou zijn.

"Dit voelt goed, al heb ik het dan niet over het spelbeeld", zei de verdediger na de match aan RTL 7. "Maar we wisten dat dit het spelbeeld zou worden."

"Ajax was in balbezit en qua voetbal veel beter. We gaven de bal vaak meteen weer weg. Ze hadden misschien wel niet heel veel uitgespeelde kansen, maar dat kwam doordat wij heel laag stonden."

"We wilden Ajax geen ruimte geven. Als we hoog druk zouden zetten en in hun val zouden lopen, zou Ajax veel meer kansen creëren met hun snelheid, individuele acties en vanuit het middenveld."



"Ik heb het in de kleedkamer wel 10 keer gezegd. Speel ver van de goal van Ajax en probeer dat tegendoelpunt uit te stellen. En dan moesten we met een spelhervatting of een counter scoren. Op een andere manier zou het niet lukken."

"Dit was het perfecte scenario", besloot hij.