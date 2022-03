Luca Brecel trakteert zichzelf met winst in Turkije op prettig verjaardagscadeau

Het ene jaar is het andere niet, zo ondervond Luca Brecel. Met topprestaties en onder meer de titel op de Scottish Open sloot hij 2021 af, maar dit jaar liep het verre van gesmeerd bij de Belgische snookerbelofte.

Met meer nederlagen dan zeges op het conto trok Brecel deze week naar Turkije, waar er opnieuw een rankingtoernooi op de agenda stond. Nadat de verjaardagstaart verteerd was - Brecel is vandaag 27 geworden - mocht hij het opnemen tegen Carrington, de nummer 50 van de wereld.

Brecel, de nummer 15 van de wereld, acteerde stabiel en liet zijn tegenstander weinig kansen om in de wedstrijd te komen. Onze landgenoot kwam zo al snel 4-0 voor. In het vijfde frame kon Carrington nog even tegensputteren, maar daarna maakte Brecel het koeltjes af.

In de volgende ronde treft Brecel nu de Chinees Yuelong Zhou, de nummer 23 van de wereld. Beide heren troffen elkaar in hun carrière al twee keer en konden elk een keertje zegevieren.