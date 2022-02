Luca Brecel laat 1/8e finales door handen glippen op European Masters

Luca Brecel begon uitstekend aan zijn wedstrijd tegen Ankani. Met sterk snooker en goed positiespel nam hij met breaks van 80 en 89 een 2-0 voorsprong. Frame drie was met een 57-break voor de 26-jarige Ankani, die voor de pauze de bordjes gelijk hing.

Na de spelhervatting pakte Brecel frame vijf, maar de winnaar van de Scottish Open liet zich betrappen op enkele foutjes en Ankani was er als de kippen bij om te profiteren. Zo werd het 3-3.

Brecel kwam na winst in frame zeven op een frame van de overwinning en had kansen om het af te maken in frames acht en negen, maar vooral bij het positiespel liep het te vaak fout. Ankani stelde gelijk waarna hij in de beslissende frame een 58-break noteerde voor een plaats bij de laatste zestien.