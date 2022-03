Zonneveld over Jumbo-Visma: "Nieuwe Wolfpack? Donderpreek van Lefevere zie ik er niet snel gebeuren"

In het klassieke openingsweekend sprong het geel-zwarte blok nadrukkelijk in het oog. Kan het versterkte Jumbo-Visma stilaan zijn voet naast Quick Step-Alpha Vinyl zetten in de klassiekers? Analist Thijs Zonneveld ziet toch vooral nog twee verschillende strategieën.

Met de zege van Wout van Aert in de Omloop klopte Jumbo-Visma meteen op de klassieke tafel. Meteen ook bevestiging voor de ploeg dat onder meer Tiesj Benoot en Christophe Laporte uitstekende aanwinsten zijn. "Jumbo-Visma wou al lang investeren in het team rond Van Aert, maar ze visten vaak achter het net", weet Zonneveld, journalist bij het Algemeen Dagblad. "De ploeg had een paar jaar geleden wel interesse in een paar jongens die nu bij Quick-Step rijden." "Zoveel renners zijn er ook niet die Van Aert nog kunnen bijstaan als de koers ontploft. Het gaat maar over een stuk of 15 renners, dus je moet al veel kunnen bieden om één van die 15 binnen te halen." "De basis van de ploeg was al goed. Met Mike Teunissen en Edoardo Affini hadden ze al renners voor de voorfinale, maar ze misten iemand die in de finale het verschil kon maken. Met adjudanten Benoot en Laporte hebben ze een enorme slag geslagen." "Benoot was ontzettend indrukwekkend in de Omloop. Hij maakte het verschil voor Van Aert door eerst de kopgroep terug te halen en dan in zijn eentje weg te springen. Zo kwam Van Aert zo fris als een hoentje aan de voet van de Bosberg."

De vergelijking met het klassieke blok van Quick Step-Alpha Vinyl is onvermijdelijk. Toch ziet Zonneveld nog een groot verschil in de aanpak van beide ploegen. "Jumbo-Visma kan er misschien wel een stap naast zetten, maar ze gaan uit van een andere strategie." "Quick-Step is nog steeds één blok met meerdere kopmannen, die allemaal kunnen winnen. Zo knijpen ze de tegenstand dood: als er één kopman wordt teruggehaald, springt een van de andere drie wel weer weg." "Bij Jumbo-Visma steekt er eentje echt bovenuit. Van Aert kan winnen in de sprint, op het allerlaatste klimmetje... Hij heeft zo veel opties dat de rest van de ploeg in functie van hem rijdt." "Maar er komen zeker momenten waarop Benoot of Laporte hun kans zullen krijgen. Daarom is Benoot ook naar Jumbo-Visma gekomen. En daar zal Van Aert geen probleem mee hebben. In de Tour cijferde hij zich ook weg voor Primoz Roglic. Als zijn adjudanten winnen, zal hij hen dat zeker niet misgunnen."

Zonneveld tijdens de Omloop:

Zonneveld tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne

"Jumbo-Visma trekt bepaald type renner aan"

Met 7 nieuwkomers in de ploeg is het niet vanzelfsprekend om meteen een goede teamsfeer te smeden, maar Zonneveld weet wat vooral helpt: "Winnen is het allerbelangrijkste", zegt hij. "Maar ook de lange trainingsstages helpen, met zijn allen op een vulkaan. Voor sommige ploegen is het te duur om meer dan alleen de kopmannen te sturen, maar Jumbo-Visma kan zich dat wel permitteren. Dat is goed voor de teamsfeer." "Bij Jumbo-Visma rijden ook alleen maar renners rond die bewust hebben gekozen voor die ploeg: een innovatieve ploeg, die veel investeert in begeleiding, de nieuwste inzichten in voeding..." "Dat trekt een bepaald type renner aan: serieuze, professionele renners. Roglic, Vingegaard, Benoot, Van Aert... vinden elkaar daarin. En dat professionalisme versterkt de ploeg. Als je ziet dat het succes heeft om je eten af te wegen tot de laatste gram of nog twee keer extra naar de windtunnel te gaan..." "De ploeg investeert dus niet in samen eens gaan zuipen, het zijn vooral jongens die heel goed van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben."

De ploeg zal eerder bezwijken onder de druk dan Van Aert. De komende weken zal blijken of de ploeg sterk genoeg is om de koers te dragen. Thijs Zonneveld