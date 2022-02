Vinnige Vingegaard rekent af met grote namen in Faun Drôme Classic op weg naar eerste seizoenszege

Een groepje favorieten kleurden de laatste 50 km in een heuvelachtige koers. Jonas Vingegaard en Juan Ayuso gebruikten de Côte des Roberts als springplank richting een eerste zege van het seizoen.

Dat liet het trio Fransen Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy en Guillaume Martin niet zomaar gebeuren. Het drietal draaide goed rond, maar ook de Deen van Jumbo-Visma hield vooraan de pedalen niet stil.

Met de laatste - nog stevig oplopende - kilometer in zicht, was het duidelijk dat De Fransmannen reden voor een podiumplek. Vingegaard pakte uit met een vinnige sprint, waarop de Spanjaard Ajuso geen antwoord had.

In de achtergrond moest de wereldkampioen afrekenen met krampen na een lange achtervolgingstocht. Martin en Cosnefroy haalden het onderste uit de kan en knalden Ayuso nog voorbij.

De Fransen kwamen nog in het zog van Vingegaard, maar die was al bezig met zijn zegegebaar voor zijn eerste zege dit seizoen.