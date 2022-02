Vannieuwkerke en De Cauwer analyseren Omloop: "Sterk Jumbo-Visma, maar in de Ronde rij je zo tegen muur"

José, we hebben genoten van de Omloop. Vooral door de manier waarop Wout van Aert de wedstrijd naar zijn hand zette. Hoe belangrijk was Tiesj Benoot?

De Cauwer: "Toch wel groot. Hij opende de koers op de Berendries, waardoor ze met vier jongens weg waren. Er was een bijzonder sterke Colbrelli nodig om terug te keren. Dát was het moment van de koers. Daar heeft Jumbo-Visma laten zien dat ze de sterkste waren."

Op dat moment zaten ze in een situatie om de koers te winnen, maar dan loopt het toch even verkeerd.

De Cauwer: "Wout laat Tiesj Benoot daar wegrijden - hij zou niet kwaad geweest zijn mocht zijn ploegmaat gewonnen hebben. Alleen viel dat tegen gezien de windsituatie. En vervolgens kwam alles terug met de Bosberg op komst. Ik wist het niet op dat moment... (lacht) Maar Wout blijkbaar wel. Hij rijdt daar gewoon weg van iedereen."

Ik heb vaak geel gezien op momenten dat het niet nodig was. José De Cauwer

De conclusie is wel dat deze prestatie van Jumbo-Visma bemoedigend was.

De Cauwer: "De ploeg is in de breedte meer dan goed genoeg. Alleen: ze hebben vandaag een beetje te nerveus gekoerst. Ze waren enthousiast en toonden zich. Maar ik heb vaak geel gezien op momenten dat het niet nodig was. In een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen rij je dan tegen de muur. Ach, dit zijn koersen om er een beetje in te komen en bij te sturen voor de toekomst."

Ook Lotto-Soudal hebben we gezien. Met een sterke Victor Campenaerts.

De Cauwer: "Lotto-Soudal is heel goed bezig - ze hebben een complete make-over gedaan. Vooral dankzij Campenaerts. Die kerel blijft mij toch nog altijd verbazen, hoor. Vorig jaar was dat al het geval door allemaal dingen te doen die nieuw waren voor hem. Nu staat hij opnieuw een stap hoger. Twee keer lek, een valpartij... Maar toch eindigt Campenaerts vijfde. Dat is fenomenaal."

Wie we wel niet gezien hebben: Philippe Gilbert.

De Cauwer: "Ik vrees dat we de dagen waarop we Gilbert dit seizoen zullen zien op één hand gaan kunnen tellen."

De Omloop is niet de koers van Quick-Step, maar de volgende dag is het vaak prijs in Kuurne. En dan staat er langs de kant een grijsaard te lachen.

Greg Van Avermaet toonde zich wel weer met een knappe derde plaats. Opmerkelijk aangezien hij onderweg moest passen, maar dankzij zijn body weet hij zich toch te herstellen.

De Cauwer: "Van Avermaet was vorig jaar nog derde in de Ronde van Vlaanderen, hé. Ik heb hem zelf horen zeggen dat hij gekoerst heeft op reserve en intelligentie. Ik ga niet beweren dat hij nog zal meerijden met Wout van Aert, maar misschien zit er toch ooit nog ergens een knappe zege in."

Een vaststelling die we moeten maken: Quick Step-Alpha Vinyl reed achter de feiten aan.

De Cauwer: "Ze hebben nooit meegedaan. Op het moment dat Van Aert en co aangingen op de Berendries - dat was geen verassingsaanval - moest iedereen passen. Ook Sénéchal en Lampaert." "Dat is wel al een paar keer gebeurd in de Omloop - het is niet meteen de koers van Quick-Step - maar dan is het de volgende dag in Kuurne vaak prijs. (grijnst) En dan staat er daar een grijsaard langs de kant te lachen: "Heb je het gezien?!""

Tot slot: moet de Molenberg terug in het parcours? Zodat het opnieuw selectiever wordt en de finale vroeger openbarst?