David Neres en Braziliaanse ploegmaats ontvluchten Oekraïne in treinkonvooi

"De grenzen zijn gesloten en we kunnen niet vliegen. We kunnen hier niet weg. We hopen dat de regering van Brazilië ons kan helpen. De situatie is er een van wanhoop. We vragen jullie deze video te verspreiden", klonk het.

De situatie van de Braziliaanse spelers in Oekraïne kwam donderdag al in de aandacht, toen David Neres een oproep deed aan de Braziliaanse regering om hem en zijn landgenoten zo snel mogelijk weg te halen uit Oekraïne.

Ondertussen is er een oplossing uit de bus gekomen. Volgens verschillende media zit de Braziliaanse spelers in een trein die op weg is naar Roemenië. De afgelopen dagen hadden de meeste spelers hun woonst al verlaten en verbleven ze in een hotel.



De Braziliaanse tv-zender Globo heeft op zijn website een filmpje geplaatst met een geëmotioneerde Maria, de vrouw van voetballer Marlon van Sjachtar Donetsk.



"We gaan hier nu weg", zegt ze al huilend. "De ambassade heeft laten weten dat er hier drie treinen vertrekken. We vertrekken in konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is allemaal heel eng."