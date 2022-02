Wout van Aert en co verkennen vrijdag parcours: "Omloop wordt test voor onze ploeg"

Onder meer Wout van Aert, Tosh Van der Sande, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck sloegen de voorbije dagen hun tenten op op de flanken van de Teide in Tenerife voor een hoogtestage, om er nog enkele procentjes bij te doen met het oog op wat nu voor de deur staat. Van Aert en co zullen vrijdag het parcours van de Omloop verkennen. En hoewel de Belgische kopman van Jumbo-Visma nog geen wedstrijdkilometer op de teller heeft, wordt hier toch naar voren geschoven als een van de favorieten voor zaterdag. "Mannen die er al enkele rittenkoersen hebben opzitten, zullen dit weekend wel in het voordeel zijn", zegt Van Aert daar zelf over. "Ik heb er zelf een hoogtestage opzitten. Normaal gezien draag je daar pas later de vruchten van. Ik hoop dat dit in de periode maart-april het geval zal zijn."

"Ik bekijk de Omloop als een test om te zien hoe we ons als ploeg uit de slag kunnen trekken. Ons team werd gevoelig versterkt. Ik verwacht dat ik in de finale van verschillende voorjaarsklassiekers zal kunnen rekenen op de steun van enkele ploegmakkers. Dat was voorheen wel eens anders."



Algemeen manager Richard Plugge is tevreden over de versterkte voorjaarskern. "Met het aantrekken van renners als Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte hebben we ons zeker versterkt", weet Plugge.



"Maar we kijken verder dan de voorjaarsklassiekers alleen. Zij zullen ons ook van dienst zijn in rittenkoersen en andere eendagskoersen die niet behoren tot de voorjaarsklassiekers."