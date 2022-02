Hart houdt Tim Declercq van de fiets: "Wake-upcall voor mezelf en anderen"

"Het gaat goed met me", lacht Tim Declercq in een gesprek met onze redactie. "Ik heb geen last meer, maar met je hart neem je geen risico's. Ik blijf nog even van mijn fiets. Dat wordt nog een dikke week op mijn tanden bijten."

Tim Declercq liep na de Saudi Tour (1-5) een coronabesmetting op. Het ging naar eigen zeggen om een mild ziektebeeld, waarna hij tien dagen later (vorige week woensdag) kon hervatten in de Ronde van de Algarve.

"Dat was heel raar", vertelt hij. "Ik had een ongemakkelijk gevoel, maar tijdens de koers voelde ik me heel goed en kon ik mijn werk doen."

"Na de eerste rit kreeg ik 's avonds plots hevige pijn in mijn borststreek en kon ik moeilijk ademen. Ik voelde me grieperig en had koorts."

Een nachtelijke interventie bij de Portugese spoeddiensten bracht niet veel duidelijkheid, in België kwam enkele dagen later de diagnose van pericarditis aan het licht. Dat is een ontsteking van het hartzakje.

"Je schrikt even als ze daar die naam op kleven, maar gelukkig is het geen ontsteking aan mijn hart zelf. Het is veel minder erg dan een ontsteking op je hartspier."

"Onderzoeken hebben aangetoond dat er geen hartschade of littekenweefsel is. Als ik genoeg rust, zou niets me mogen tegenhouden om in de toekomst hetzelfde niveau te halen."