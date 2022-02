Storm steunt stip-it-actie bij Extra Time: "Zelf nog gepest geweest bij jeugd"

Al sinds 2012 voert de kinderzender Ketnet in de maand februari campagne tegen pesten met de stip-it-actie. In de Vlaamse Week tegen Pesten kwam de actie ook aan bod in Extra Time.

De campagne ligt ook Nikola Storm nauw aan het hart. "Ik ben als 14-jarige geconfronteerd met pestgedrag bij de jeugd van Brugge", vertelt hij.

"Ik kwam over van Lokeren en was nieuw in de Brugse kern. De spelers op mijn positie hadden al een sterke band en toen zijn er wel zaken gebeurd die niet konden."

Storm trok zelf niet aan de alarmbel, omdat hij "zich niet kwetsbaar wou opstellen". "Maar mijn moeder had wel gemerkt dat er iets aan de hand was. Ik liep minder vrolijk rond."

De trainer heeft toen kordaat opgetreden. "De pester is een jaar later weggestuurd", aldus Storm. "Ik heb nu zelf een zoontje en zou het niet kunnen verdragen dat hem zoiets overkomt."

Ook de andere ploegen in de Pro League steunen de stip-it-campagne van Ketnet. Onder meer de spelers van Anderlecht, Antwerp en OHL speelden al met 4 stippen op hun hand.