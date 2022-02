Loena Hendrickx pleit voor verandering: "Kunstschaatsen is kunst, nu is het te technisch"

Verkleed als een circusdirecteur wentelde Loena Hendrickx gisteren door het Capital Indoor Stadium in Peking. Op de tonen van "Circus" van Britney Spears sloot ze haar Winterspelen in schoonheid af op het prestigieuze gala.

"Het was een heel grote eer om tussen al die toppers te mogen schaatsen", vertelde ze. "Ik heb er 100 procent van genoten. 6 meisjes en 8 jongens kregen een uitnodiging, dus het is geweldig dat ik een van die 6 ben."

Hendrickx verlaat Peking met "een dubbel gevoel", ondanks haar 8e plek en olympisch diploma. "Er had gewoon meer in gezeten, maar de mindere dingen nemen we mee naar het WK (21-27 maart)."

"Na de korte kür was ik heel teleurgesteld en heb ik me een dag heel slecht gevoeld. Ik moet meer genieten van de ervaring. Ik sta hier toch maar mooi, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Het was goed, maar niet perfect."