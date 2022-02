Hanne Desmet maakt reclame voor shorttrack: "Veel mensen zouden ervan genieten"

De voorbereiding van Desmet werd flink verstoord door een zware hersenschudding, maar ze raakte net op tijd fit. Met 3 A-finales tot gevolg: 5e op 500m, 4e op 1.500m en 3e op 1.000m. Ook in België zal ze in het begin wel nog wat geleefd worden. "Ik denk dat het echte feestje daar pas begint." Het gouden feest van Bart Swings maakte ze gisteren in de schaatshal mee: "Het was supercool met een prachtige rit. Zo wil je olympisch kampioen worden." Voor Desmet was het een speciale race: haar vriend Joey Mantia was medefavoriet, de Amerikaan eindigde als vierde. "Ik heb voor allebei gesupporterd."

"Ik hoop dat dit veel in gang zet voor schaatssport"

Net als Swings en de voorzitter van de Belgische schaatsbond hoopt Desmet dat de medailles iets in beweging kunnen zetten in België. "Ik hoop zelfs veel. Bart had het al wat in gang gezet 4 jaar geleden, maar nu zijn we met zijn tweeën."



"We hebben een succesvolle bond en ook heel wat succesvolle atleten. Het zijn ook niet alleen wij twee. Ik denk dat er heel veel mogelijk is."

Swings liet de mensen kennismaken met de langebaan. "Maar ik denk dat veel mensen nu voor het eerst shorttrack leren kennen. Ik denk dat er veel ook onder de indruk zijn. Ik heb veel gehoord hoe een coole sport het is. Ik denk dat veel mensen daar superhard van zouden genieten moesten ze eraan beginnen."



Hoe moeilijk is het om in de sport in te stappen? "Beginnen is niet moeilijk. Er zijn best wel wat clubs. Die zijn beginners heel gewoon. En het is meteen leuk. Hoe snel je op een bepaald niveau komt, hangt ervan af hoe getalenteerd je bent", lachte Desmet.



"Bij mij en bij Stijn (haar broer, red) zeker is dat heel snel gegaan, bij Bart ook. Als je wat gevoel hebt voor ijs, gaat het snel."