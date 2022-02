Bart Swings day after: "Ik bekijk het vanaf nu jaar per jaar"

Bart Swings maakte zijn droom waar: het zilver van PyeongChang 2018 omzetten naar goud in Peking 2022. Hij zit nog steeds in die droom: "Er gaat zoveel door je hoofd. Ik wou ook nog contact houden met het thuisfront, met het uurverschil is het zo heel laat geworden."



De olympische schaatskampioen heeft al zijn felicitatieberichten op sociale media niet geteld. "Dat is ook niet te doen. Ik wil wel iedereen bedanken. Ook voor de wedstrijd voelde ik heel veel steun in België. Dat gaf me veel kracht en energie en heeft zich ook uitbetaald. Bedankt!"



Ook al waren de Spelen bijna afgelopen, het olympische dorp was niet meteen een feestzaal gisteren. "Met deze omstandigheden (corona, red) is dat toch moeilijk. Er werd meer op appartementen wat samengezeten en gevierd. Ik heb er ook wel even wat opgezocht. Het was tof om met wat ploeggenoten van het skeeleren in een relaxtere sfeer dan de voorbije weken om te gaan."



Ik voelde voor de wedstrijd heel veel steun in België. Bedankt, iedereen!" Bart Swings

"Het zal deugd doen om weer wat vrijer te leven"

Swings heeft ondertussen al meermaals zijn gouden race herbekeken: "Het blijft altijd opnieuw spannend. Ook de Sporza-reels heb ik al 100 keer zien voorbijkomen. Het is heel tof om te zien en doet deugd."



Na 4 weken in China is Swings blij dat hij weer naar huis mag: "Familie en vrienden terugzien zal een enorm speciaal moment worden. Ik kijk ernaar uit."



Eindelijk weer met wat minder regels leven, dat wordt ook even wennen. "Het was een heel strikte periode met vanaf september, oktober bijna de hele tijd quarantaine. Het zal deugd doen om weer wat vrijer te zijn."

"Ik hoop dat dit voor België iets in gang zet voor schaatsen"

Het goud van gisteren is een bekroning van zijn carrière. "Het is ongelooflijk. Voor dit goud ben ik beginnen te schaatsen. PyeongChang was een droom die uitkwam en een doel dat bereikt was."



"Het kan nog hoger met goud, maar ik wist ook dat dat enorm moeilijk was. Maar het is toch gelukt. Het is ongelooflijk hoe alles is geëvolueerd."



Zijn er momenten van twijfel geweest? "Ik heb heel veel moeilijke periodes en lastige jaren gehad. Waarin niets lukte. Maar ik denk dat ik daar alleen maar sterker ben door geworden en ervan geleerd heb met de mensen rondom mij. Daardoor kon ik hier nu staan. Dat is een mooi pad geweest."



België is geen schaatsland, kan zijn goud en het brons van Desmet iets in gang zetten? "Ik hoop het. Na PyeongChang is het een beetje gebeurd, maar dit is de volgende stap. Het zou mooi zijn mocht het schaatsen kunnen blijven groeien."



"Shorttrack is iets toegankelijker in België, dus dat zal de eerste stap naar het ijs zijn. Als er zo nieuwe atleten naar het shorttrack en de lange baan komen, zou dat mooi zijn. Op dat vlak zijn het ideale Spelen."

"Ik bekijk het vanaf nu jaar per jaar"