Code oranje: Krol bezorgt Nederland op de 1.000m opnieuw schaatsgoud, Mathias Vosté 27e

Opnieuw code oranje op het ijs in Peking. Thomas Krol bezorgde Nederland op de 1.000 meter een 11e medaille in het schaatsen. De Canadees Laurent Dubreuil en de Noor Haavard Holmefjord Lorentzen mochten mee het podium op. Onze landgenoot Mathias Vosté kwam schuddebollend als 27e over de finish.