Grootmachten VS en Canada strijden 6e keer in 7 edities voor olympische titel

Canada had Zwitserland op de openingsdag in Peking al eens een pak rammel gegeven: 12-1. Veel hoop hadden de Zwitserse vrouwen dan ook niet om de viervoudige olympische kampioenen te kloppen. Met 10-3 op het scorebord had Canada uiteindelijk nog medelijden getoond in de halve finales.

Veel spannender was het in de andere confrontatie tussen de VS en Finland. De titelverdediger had Finland al eens opzijgezet met 5-2, maar leek het in de halve finales een pak moeilijker te hebben om te scoren.

Ondanks een overdaad aan kansen, duurde het tot de tweede periode voor de VS konden vieren. Barnes opende de score net wanneer de Finnen een speelster misten op de strafbank.

Toch bleef het razend spannend: twee keer gingen de Amerikaanse en Finse vrouwen zelfs op de vuist. Maar op het einde van de tweede periode kregen de VS wat ademruimte met de 2-0.

In de derde periode deden de Amerikaanse vrouwen het licht helemaal uit. Finland zette wel nog alles op alles, scoorde nog de 3-1 in de slotfase, maar liep meteen op een counter: 4-1.

Voor de 6e keer in 7 edities prijken de VS en Canada dus op de affiche van de olympische finale. De VS wonnen vier jaar geleden in Pyeongchang, maar het staat wel 3-2 voor de Canadese vrouwen in de olympische finales en ze klopten de Amerikanen al eens in Peking met 4-2.