Antwerp zal Deense spits Viktor Fischer nog een tijdje moeten missen na enkeloperatie

De 27-jarige Viktor Fischer maakte vorige zomer de overstap van FC Kopenhagen. Aanvankelijk had hij een basisplek bij Antwerp, maar in november moest de linksbuiten vrede nemen met een plekje op de bank.



Fischer verzamelde 3 goals en 5 assists in de competitie, maar dat was allemaal voor januari. In 2022 viel hij telkens naast de selectie door een enkelblessure.



Vrijdag lag de Deen op de operatietafel. "Viktor is met succes geopereerd", meldt Antwerp. "We wachten nog even het verloop van zijn herstel af om een timing te kunnen plakken op zijn terugkeer."