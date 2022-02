Het perfecte eerbetoon: Nederlandse shorttracksters zijn oppermachtig in de aflossing

Vier jaar geleden moest Nederland nog vrede nemen met het brons, toen nog met de betreurde Lara van Ruijven in het team. Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof waren er ook nu weer bij, samen met Selma Poutsma en Xandra Velzeboer.



Nederland nam meteen het initiatief en reed een nagenoeg perfecte race. Heel even kwam China voorin piepen, maar een ijzersterke Velzeboer stelde vlug orde op zaken. In het slot zorgde een imposante Schulting - die nu al 2 gouden medailles telt - nog voor een behoorlijke kloof met nummer 2 Zuid-Korea, het brons was voor China.



Voor de Nederlandse vrouwen, die in de finale een olympisch record neerzetten, is dit zonder meer een emotionele overwinning. Twee jaar geleden verloren ze hun teamgenote Lara van Ruijven, die overleed aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.



Het team schaatste in Peking met een hartje in panterprint op de mouw, als eerbetoon aan Van Ruijven. Die werd door haar bril en helm in pantermotief "Panter Lara" genoemd.