Noor Lindvik houdt Kobayashi van olympische dubbel met ultieme sprong

Ryoyu Kobayashi had rond de jaarwisseling zijn visitekaartje al afgegeven op het Vierschansentoernooi door in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirschen en Bischofshofen te winnen, goed voor de eindzege.

Zijn status van topfavoriet zette de Japanner zondag nog eens in de verf op de kleine schans in Peking. Niemand keek dan ook vreemd op dat Kobayashi meteen ook de leiding greep op de grote schans met een sprong van 142 meter en 147 punten.

De Japanse skispringer kon zijn eerste sprong evenwel niet evenaren in zijn tweede poging. Zijn sprong van 138 meter liet een kleine opening voor de Noor Marius Lindvik.

En die kans liet de 23-jarige skispringer niet liggen. Met sprongen van 140,5 en 140m vloog hij nog over de topfavoriet naar het goud. Hij is de eerste Noor die het goud verovert op de grote schans sinds Toralf Engan in 1964 in Innsbruck.

Misschien nog mooier: Lindvik bezorgt Noorwegen zijn 200e gouden medaille op Zomer- en Winterspelen samen. Een mijlpaal.

Kobayashi moest vrede nemen met het zilver. De Duitser Karl Geiger, de leider in de Wereldbeker, veroverde het brons. De Pool Kamil Stoch, goed voor goud in 2014 én 2018, viel nu net naast het podium.