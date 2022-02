Japanner Ryoyu Kobayashi vliegt na Vierschansentitel ook naar olympisch goud

Kobayashi won nog nooit een individuele medaille op een groot kampioenschap, op het WK in 2021 was hij 12e van de normale schans en 34e van de grote. Hij won in 2018-2019 wel de algemene wereldbeker en staat daarin dit seizoen tweede.



Zijn 3 overwinningen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Bischofshofen tijdens de Vierschansen (dat hij ook al in 2019 won) onderstreepten zijn favorietenrol. Sowieso zouden we een andere olympische kampioen krijgen dan in 2018, want de Duitser Andreas Wellinger moest verstek laten gaan met corona.



Kobayashi stond op kop na de eerste sprong (104,5 m) en bevestigde met 99 m bij de tweede sprong. De jury waardeerde ook de mooie stijl van de lichtgewicht. Met 275 punten ging Kobayashi de Oostenrijker Manuel Fettner (270,8) en de Pool Dawid Kubacki (265,9) vooraf.



Kamil Stoch, drievoudig olympisch kampioen, stond nog op de derde plaats na de eerste sprong, maar tuimelde nog van het podium naar plaats 6. De Zwitser Simon Ammann eindigde op 40-jarige leeftijd als 25e. Ammann won zowel in 2002 als in 2010 twee keer goud.