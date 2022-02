Hanne Desmet: "Koning heeft me gisteren rond middernacht nog gebeld"

Na alle emoties van haar bronzen medaille heeft Hanne Desmet niet meteen een lange nachtrust achter de rug. "Ik viel maar moeilijk in slaap", vertelt ze. "Ik dacht: ik ben heel moe, maar dat bleek toch niet zo."

"Het was gewoon een heel leuke dag gisteren. De reacties zijn niet te tellen, iedereen is super positief. Het is duidelijk een heel grote medaille voor België."

Desmet beseft ondertussen zelf dat ze een historische prestatie heeft neergezet. "Nu ik het allemaal wat heb kunnen laten bezinken, besef ik het wel. Ik ben de eerste Belgische vrouw in 100 jaar met een medaille op de Winterspelen, heel speciaal."

Als het gisteren nog niet helemaal was doorgedrongen, dan kwam daar rond middernacht wel verandering in. "De Koning heeft me gisteren nog gebeld rond middernacht", vertelt Desmet.

"We zaten allemaal samen in de bus en plots zeiden ze: er wil iemand je bellen, het is de Koning. Hij heeft me gefeliciteerd en heeft gezegd dat we elkaar binnenkort zullen zien op het paleis. Het voelde zo surrealistisch."