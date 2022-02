Het Oranje randje rond het Belgische brons (en omgekeerd): "We zijn één team, dat is onze succesformule"

"Er is echt een teamgeest in onze ploeg", zegt Gysel. "Iedereen werkt voor iedereen. Dat is onze succesformule, daar geloven we al jaren in. Om het dan ook op deze manier te zien uitkomen, dat is fijn."

Nederland heeft zich al een aantal jaar opgeworpen tot een van de toonaangevende naties in het shorttrack. De Belgische bondscoach Pieter Gysel wist snel waar de lamp brandde en deed er alles aan om zijn toppers mee te laten trainen met het Nederlandse geweld in Friesland.

Schulting: "Er staat België op de rug, maar daar kijken we niet naar"

Suzanne Schulting was bijna even blij met de bronzen medaille voor Hanne Desmet dan met haar eigen gouden plak. "We trainen zoveel samen. Ik heb zoveel aan haar en zij zoveel aan mij. Hanne voelt als een teamgenote, een vriendin."

"Hetzelfde geldt voor de coach, Pieter Gysel. Er staat wel België op zijn rug, maar daar kijken wij niet naar."

"Op het WK waren Hanne en ik al goed voor zilver en goud. Dat was toen al heel erg bijzonder. Als je samen in de finale staat, wil je natuurlijk met zijn tweeën een medaille halen. Het is heel bijzonder dat dat ook gelukt is."