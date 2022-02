Bekijk: Nathan Chen zet wereldrecord neer met verbluffende korte kür

Nathan Chen is de drievoudige wereldkampioen, maar 4 jaar geleden in Pyeongchang zakte hij door het ijs. Hij is in Peking uit op revanche en in de korte kür toonde hij zijn bloedvorm.

De 22-jarige Amerikaan liet zich niet op een foutje betrappen en kreeg 113,97 punten achter zijn naam. Een wereldrecord.

Hij neemt dat record over van Hanyu Yuzuru, de tweevoudige olympische kampioen. De Japanner moest de grote uitdager van Chen worden hier in Peking, maar het liep in de korte kür al mis bij zijn eerste viervoudige sprong. Hij kreeg amper 95,15 punten voor zijn kür en kijkt al aan tegen een onoverbrugbare kloof.

Yuma Kagiyama bleef nog het dichtst in de buurt van de score van Chen (108,12). Zijn landgenoot Shoma Uno staat voorlopig derde.

Donderdag staat de vrije kür op het programma.