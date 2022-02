Belgen om naar uit te kijken op Winterspelen: over een "gouden" broodje en skiër die bijna been verloor

Florent Claude: beste Belgische biatleet mikt op top 8

Met zijn 30 lentes is Florent Claude de nestor van de Belgische selectie. De biatleet is geboren en getogen in de Vogezen, tot 2017 kwam hij onder de Franse vlag uit.



Maar de concurrentie in Frankrijk was bikkelhard. Claude besliste 5 jaar geleden om de Belgische kleuren te verdedigen. Al traint hij nog altijd in eigen land, in het Jura-gebergte.

Van de 4 mannelijke biatleten in Peking is Claude de Belg met de grootste adelbrieven en ambities. Dit seizoen positioneerde hij zich 4 keer in de top 20 van Wereldbekerwedstrijden. Verzilvert hij zijn uitstekende conditie met een topresultaat op de Winterspelen?