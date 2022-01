Louis Croenen: "Ik zit momenteel in de flow en er komen nog uitdagingen aan"

Geen zwart gat dus voor Louis Croenen, die na de Spelen toch weer andere uitdagingen gevonden heeft. "Twee maanden na Tokio heb ik aan de Wereldbekers meegedaan, dat was superleuk. En op het WK in klein bad heb ik nog een Belgisch record gezwommen. Dat was redelijk onverwacht", zegt Croenen.



"Ik zit momenteel dus wel in de flow en er komen nog uitdagingen aan, zoals het EK. Het WK is uitgesteld naar volgend jaar, dat is wel jammer, omdat ik genoeg triggers nodig heb om voor te gaan. Ik zal nog wat andere doelen moeten vinden om me gemotiveerd te houden."



Intussen is er voor Croenen wel wat veranderd. Coach Ronald Gaastra is opgestapt, Croenen traint in Antwerpen nu onder Maarten De Wilde. "Hij is heel gepassioneerd en heel gedreven", vertelt Croenen.



"Er is een groepje van jongeren die gepassioneerd zijn en willen blijven zwemmen om die stap te kunnen zetten. Tot nu toe verloopt dat goed. Ik beleef nog heel veel plezier aan de wedstrijden. Ik probeer van doel tot doel te werken."