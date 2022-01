Biatleet Florent Claude moet vrede nemen met 27e stek bij sprintrace in Ruhpolding

Voor Fillon Maillet was het al de 10e Wereldbekeroverwinning, de 4e dit seizoen. Hij legde de 10 kilometer af in 23'23"7 en was foutloos bij het schieten. De Fransman had aan de finish 7"2 seconden voorsprong op de Duitser Benedikt Doll (foutloos) en 32"1 seconden op de Wit-Rus Anton Smolski (1 fout).



Florent Claude (1 fout) moest het stellen met de 27e plaats op 1'16"1. Hij was nog altijd ruim eerst Belg. César Beauvais (2 fouten) was 112e op 3'58"5, Tom Lahaye-Goffart 113e op 5'16"3 (4 fouten). Pjotr Doelen ging niet van start.



In het Wereldbekerklassement blijft Fillon Maillet leider met 521 punten, voor zijn landgenoot Emilien Jacquelin, die 449 punten telt en donderdag pas 53e was. De Zweed Sebastien Samuelsson, donderdag achttiende, is derde met 448 punten.