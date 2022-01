Corona bij STVV lijkt onder controle, goed nieuws voor Club -STVV van zaterdag

Kagawa vandaag voorgesteld in Japan, vrijdag testen in Sint-Truiden

De match tegen Club komt wellicht te vroeg voor Shinji Kagawa. De topaanwinst, ex-Dortmund, ex-Manchester United, werd gisteren aangekondigd, vandaag berichtte STVV dat de 32-jarige middenvelder vrijdag in België wordt verwacht voor medische tests.



Kagawa werd vanochtend alvast voorgesteld door sponsor dmm.com in Japan. Of hij speelklaar is, hangt ervan af hoe fit hij is én of zijn papieren tijdig in orde raken.