Coronavirus heeft nu ook STVV in zijn greep met 13 besmettingen

"Na een reeks testen in de afgelopen dagen heeft covid-19 ons team jammer genoeg weer in de greep", schrijft STVV op de clubwebsite. In totaal hebben 13 mensen positief getest.

Volgens de Limburgse club gaat het vooral over spelers, maar ook bij de coaches en de medische staf werden positieve coronatests afgelegd. "De getroffen leden van de club zijn allemaal in quarantaine", besluit STVV.

Het zet extra druk op de Pro League, dat volgende week op de Algemene Vergadering opnieuw regels wil afspreken waarbij uitstel van wedstrijden mogelijk is. Sint-Truiden, dertiende in de stand, hervat de competitie volgende week zaterdag (15 januari) met een verplaatsing naar kampioen Club Brugge.

Ondertussen hebben ook enkele clubs, waaronder Zulte Waregem dat 7 besmettingen telt, gepleit voor een uitstel van de volgende speeldag.