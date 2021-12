Romelu Lukaku haalt uit naar Pro League: "F*ck jullie hashtags, onderneem actie!"

Hij is altijd al een voorvechter geweest tegen racisme. En dus spreekt Romelu Lukaku ook vanuit het hart na de gebeurtenissen in de topper op zondagmiddag.

In een Instagram-post richt hij zich - kort maar krachtig - rechtstreeks tot de Pro League.

"Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten", klinkt het. "Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg! F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie. This is some BS!!!"