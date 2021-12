Verstappen officieel kampioen: Mercedes gaat niet in beroep na titelrace

Volgens Mercedes had de wedstrijdleiding de regels niet toegepast tijdens de gelevlagsituatie in de slotrondes van de grand prix in Abu Dhabi, maar de stewards hadden de klachten van de Duitse renstal verworpen.



Mercedes had nog de kans om in beroep te gaan, maar trekt zich nu terug. "We verlieten Abu Dhabi in ongeloof", klinkt het in een mededeling. "Het is deel van de sport om een race te verliezen, maar we vinden dat elke competitie moet worden gewonnen op verdienste. Zondag voelden we dat het zich anders ontvouwde."

Toch gaat het team van 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet in beroep. Ze leggen zich neer bij de aankondiging dat de internationale federatie FIA een commissie zal oprichten die de race zal analyseren.

"Mercedes zal samenwerken met de commissie om de Formule 1 te verbeteren", klinkt het nog. "Dat doen we voor elke fan en elk team die net zoveel van de sport houdt als wij. We houden de FIA verantwoordelijk voor dit proces en trekken ons hoger beroep in."