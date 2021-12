Mercedes tekent protest aan tegen de uitslag van Abu Dhabi

Volgens Mercedes heeft de wedstrijdleiding de regels niet toegepast tijdens de gelevlagsituatie in de slotrondes van de grand prix in Abu Dhabi. Daardoor kon Max Verstappen toch nog onder de vleugel van Lewis Hamilton kruipen, om hem te remonteren in de allerlaatste ronde van het seizoen.

Het Duitse team wijst de jury op artikel 48.8 en 48.12 van het sportief reglement. In het eerste artikel staat dat geen enkele coureur mag inhalen tot hij de streep is gepasseerd nadat de safetycar van het circuit is verdwenen. Volgens Mercedes deed Verstappen dat wel.

Artikel 48.12 heeft het over gedubbelde auto's en de manier waarop zij de safetycar mogen inhalen. Eerst deelde de wedstrijdleiding mee dat ze dat niet mochten, tot ongenoegen van Red Bull. Daarna mocht het wel en kreeg Verstappen (met snellere banden) de kans om zich in het spoor van leider Hamilton te nestelen.

Wordt vervolgd.