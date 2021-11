Gehoord in 90 minutes: "Daarom besliste Klopp om van Mignolet zijn 2e doelman te maken"

Beluister de nieuwe aflevering van 90 minutes:

Joos: "Nu begrijp ik de fans van Liverpool"

Simon Mignolet speelde de afgelopen wedstrijden niet op topniveau, stelde Filip Joos vast. "Hij is absoluut een topkeeper voor ons niveau, maar de voorbije 2 speeldagen heeft hij Club Brugge wel 4 punten gekost", vertelt Joos in 90 minutes.



"Je ziet waarom het voor hem bij Liverpool niet gelukt is. Dat moet je nu toch ook durven te zeggen: dat het te weinig is voor dat niveau. Hij heeft dat soort dingen te vaak voor."



"Ik heb vaak in het stadion gezeten bij Liverpool en het geroezemoes horen opstijgen uit de tribunes wanneer hij de bal kreeg. Toen vond ik dat niet genereus van het publiek, maar nu begrijp ik dat wel. Het was geen fout van Liverpool om voor een betere doelman dan Mignolet te gaan, ook al heeft Alisson ook al zulke momenten gehad."



"Mignolet heeft topmomenten en dan pakt hij geweldige ballen. Ik herinner me een oefenmatch met de Rode Duivels tegen Italië, voor het EK 2016. Mignolet was toen fenomenaal, op het niveau van Courtois. Dat niveau kan hij halen, maar hij heeft te veel momenten die Courtois niet heeft."



"Ook vorig jaar had hij zulke momenten bij Club Brugge. Alleen won Club toen en nu niet."