Gareth Southgate blijft bondscoach van Engeland tot december 2024

"Het blijft een ongelooflijk privilege om dit team te leiden. Er ligt een enorme kans in het verschiet", reageerde Southgate tevreden.



De oud-verdediger/verdedigende middenvelder van Aston Villa en Middlesbrough staat sinds november 2016 aan het roer van Engeland.



In juli leidde Southgate Engeland tot in de EK-finale, waarin Italië te sterk bleek na strafschoppen. Op het WK van 2018 sneuvelden de Three Lions in de halve finales, de wedstrijd om de derde plaats in Rusland verloren ze van de Rode Duivels.



Onder Southgate werd Engeland ook derde in de Nations League 2018-19. De Engelsen wonnen 44 van hun 68 wedstrijden onder Southgate, ze gingen 14 keer onderuit en speelden 10 keer gelijk.



Vorige week verzekerde Engeland zich van de groepswinst in WK-kwalificatiepoule I en een ticket voor Qatar 2022. Ook assistent Steve Holland zette zijn handtekening onder een verlengd contract tot eind 2024.