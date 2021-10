Feyenoord-fans bekogelen bestuur van Union Berlijn tijdens etentje

Feyenoord en Union Berlijn nemen het vanavond in Rotterdam tegen elkaar op in de groepsfase van de Conference League, maar enkele heethoofden vochten gisteravond al een veldslag uit.



In de binnenstad van Rotterdam bekogelden ze een restaurant waar directieleden van Union Berlijn zaten te tafelen. Onder meer Union-voorzitter Dirk Zingler kreeg stoelen naar zijn hoofd geslingerd. De Rotterdamse politie laat weten dat één restaurantganger met verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.



Feyenoord veroordeelt op zijn website het gedrag van de hooligans. "Dit is een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden", laat de club weten.



"Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van 1. FC Union Berlin ten deel is gevallen. De club neemt dan ook op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd."



"Niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen. De club kan er niet over uit dat mensen denken dat het op enige wijze acceptabel is om dergelijk gedrag te vertonen."



"We hopen dat de daders gevonden en bestraft worden voor dit stuitende geval van openbare geweldpleging. Hoewel buiten haar invloedssfeer biedt Feyenoord 1. FC Union Berlin excuses aan voor wat er is voorgevallen."