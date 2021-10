Deschamps voor België-Frankrijk: "Er is in beide landen wat overdreven na WK"

Didier Deschamps verwacht donderdag tegen België een tactisch, technisch en fysiek gevecht. "Dat het een gevecht wordt, bedoel ik zeker niet negatief", zegt de Franse bondscoach. "Er is veel wederzijds respect tussen mij en Roberto Martinez en ook tussen de spelers. Sommige jongens spelen voor dezelfde club. Maar donderdag is het op het veld te doen, 1,5 u lang. Er staat een plaats in de finale op het spel." Dat Frankrijk de Rode Duivels uit de finale van het WK hield, zorgt voor een extra piment. "Tussen buurlanden is er altijd wat extra rivaliteit. Dat zal donderdag ook zo zijn. Het is altijd een gezonde rivaliteit geweest. Er is in beide landen wat overdreven na het WK."

Deschamps toont veel respect voor de Rode Duivels. "België heeft 6 à 7 spelers met meer dan 100 caps. De kern is heel ervaren en in het offensieve compartiment hebben ze heel veel potentieel. De Rode Duivels hebben een van de sterkste ploegen ter wereld."



De Nations League geniet nog niet zoveel aanzien als het WK of het EK, maar Deschamps wil een kans om een prijs te pakken niet zomaar laten voorbijgaan. "Vroeger was er alleen het WK of het EK. Dit is een opportuniteit om een prijs te winnen. Nu we in de halve finales staan, willen we er voluit voor gaan."