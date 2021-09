BK jumping: Jos Verlooy schrijft geschiedenis met derde titel op rij

Het werd een echte nagelbijter in Lanaken. Aanvankelijk liet niets vermoeden dat Verlooy en zijn 13-jarige ruin Varoune voor de derde opeenvolgende keer Belgisch kampioen zou worden.

De 20-jarige Thibeau Spits lag in poleposition voor de tweede ronde van de finale, want Verlooy was in de fout gegaan en had 6,96 strafpunten achter zijn naam.

Spits leek klaar om de jongste Belgische kampioen te worden, maar op de voorlaatste hindernis liep het nog fout. Hij stootte met zijn paard Classic Touch een balk af en bovendien overschreed hij ook de tijdslimiet.

Hij kreeg 5 strafpunten en strandde zo op de tweede plaats met 6;98 strafpunten. Zo pakte Jos Verlooy voor de derde keer op een rij de Belgische titel en dat met het kleinste verschil ooit.